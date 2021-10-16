Горняк22: Год исполнения желаний: что ждать от Тигра в 2022 году

Тигр. Животное. Снег Фото: pixabay.com

По восточному календарю наступающий, 2022 год будет годом Водяного Тигра. Эксперты рассказали, что в это время ждет всех представителей знаков зодиака

Овен

2022 год для Овнов, по словам астрологов, будет очень благоприятным. Вспыльчивым представителям знака следует обдумывать каждый свой поступок, не ругаться с близкими и не провоцировать конфликты. Тигр в предстоящем году поможет Овнам найти свою любовь.

Телец

Эксперты полагают, что начало года станет для Тельцов временем очищения. В 2022 году Тигр поможет представителям знака побороть зависть, злобу и стать умнее и продуктивнее. Весной и осенью Вселенная может начать испытывать данный знак на прочность соблазнами.

Близнецы

Близнецам в 2022 году советуют избавиться от лени и привычки откладывать все дела на потом. Большой успех ждет тех представителей знака, которые умеют подстраиваться под обстоятельства. В основном год пройдет спокойно и стабильно, но иногда Близнецам придется рисковать и быстро принимать судьбоносные решения.

Рак

В будущем году представителям знака рекомендуют контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации окружающих. Ракам следует подготовиться к резкой смене планов и быть готовыми на изменения в жизни. Астрологи советуют им в 2022 году не менять работу, ничего не обдумав.

Лев

Работа Фото: pixabay.com

2022 год для Львов станет глотком свежего воздуха. Их жизненный ритм немного снизится, зато они получат всевозможные подарки судьбы в любви, делах и работе. Эксперты рекомендуют представителям знака оставаться активными, правильно распределять свои силы и заботиться о здоровье.

Дева

Астрологи считают, что Девам стоит сохранять активность и быть честными к себе и окружающими. Так им будет везти во всех сферах жизни. Как в любви, так и в работе от представителей знака потребуется много сил и отдачи, чем обычно. Девам важно оставаться в тонусе и не забывать при этом про отдых.

Весы

В 2022 году жизнь Весов изменится к лучшему. Эксперты полагают, что им откроются новые возможности в любви и финансовой среде. Представителям знака в грядущем году будет полезно начать общаться с оптимистичными и мотивированными людьми. Они зарядят Весов невероятной силой и энергией.

Скорпион

Этот год Скорпионы посвятят любви – поиску или же укреплению существующих отношений. На первое место в 2022 году у них выйдет умение заботиться о близких людях. Сообщается, что Тигр может сурово наказать тех, кто пытается обмануть или предать своего партнера.

Стрелец

Любовь. Влюбленные. Поцелуй Фото: Pixabay

2022 год для Стрельцов будет полон романтических приключений. Если представители знака захотят завести длительные отношения, то им придется внимательно отнестись к выбору партнеров, чтобы не ошибиться. Успешными и удачливыми Стрельцов сделает умение идти на компромиссы.

Козерог

Тигр даст Козерогам возможность заглянуть в будущее, получить ответы на интересующие их вопросы. В 2022 году люди этого знака могут внезапно потерять интерес к привычным делам, работе, развлечениям. Это знак, что пора что-то менять. Астрологи советуют Козерогам стремиться к переменам.

Водолей

Водолеи в 2022 году исполнят все свои мечты. Эксперты советуют, визуализировать свои желания и бороться с беспокойством. Представителям знака не стоит бояться трудностей и испытаний. Их уже с первых дней года посетит огромное вдохновение и желание изменить свою жизнь.

Рыбы

В 2022 году Рыбы могут смело переехать в другой город, квартиру или дом, а также поменять место работы. Представителям знака удастся получить выгоду от своего хобби и найти новые увлечения. Летний период принесет Рыбам внутреннее беспокойство, но это будет лишь временная слабость, с которой они быстро справятся. Астрологи гарантируют, что весь год люди этого знака будут находиться в эпицентре самых интересных событий.

Источник

ТОЛК