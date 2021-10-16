Горняк22: В России продлят розыгрыш призов среди вакцинированных от ковида

Вакцинация Фото: pixabay.com

Помимо этого, минфин предлагает проводить розыгрыш не два раза, как закреплено в действующей редакции постановления правительства, а четыре

Минфин предложил продлить сроки лотереи среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря, а также увеличить число призов. Проект постановления находится на федеральном портале.

Изначально планировалось, что розыгрыш закончится 1 декабря, но ведомство выступило с предложением о продлении его еще на месяц. Кроме того, было предложено увеличить количество денежных призов до двух тысяч. Размер приза останется таким же – 100 тысяч рублей.

В России правила лотереи утвердили еще в августе. Так, в розыгрыше могут участвовать привитые от коронавируса граждане старше 18 лет. Данные участников берут по уникальному номеру записи из Единого регистра вакцинированных. Победителей определяет компьютер в случайном режиме.

14 сентября на первом этапе розыгрыша стали известны 500 победителей. Второй этап лотереи завершился 14 октября. Номера победивших сертификатов размещают на сайте «Бонус за здоровье».

Ранее в минздраве рассказали о победителях лотереи для привитых от COVID-19. С 1 сентября в России запустили программу поощрения для прошедших вакцинацию граждан. Для этого подготовили тысячу призов. Победителей выбирают из тех, кто сделал прививку до момента проведения розыгрыша.

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