Горняк22: Жителям Алтая напомнили, как отличить переписчиков от мошенников

37 миллионов рублей дадут Алтайскому краю на перепись населения-2020

Помимо специальной наглядной экипировки, у каждого переписчика имеется удостоверение, заверенное подписью руководителя Росстата

Официальный старт Всероссийской переписи населения в нашей стране пришелся на 15 октября. После трехдневного обучения, 18 октября, переписчики начнут прямой обход населения. О том, как их узнать, рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова в ходе онлайн-конференции.

Чиновница отметила, что в первую очередь стоит обратить внимание на визуальные отличия. Каждый переписчик имеет специальную экипировку. К ней относится яркий шарф с логотипом Всероссийской переписи населения. Еще один аксессуар – синяя накидка со светоотражающими элементами и символикой переписи.

Ситникова добавила, что в руках у переписчика должна быть сумка с планшетом и резервный запас бумажных листов.

Все переписчики подтверждают свою личность специальным удостоверением с печатью и подписью руководителя Росстата. По инструкции удостоверение должно висеть на шее у переписчика.

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