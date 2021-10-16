Горняк22: Естественная убыль населения в Алтайском крае усилилась в 1,5 раза

Поезд. РЖД Фото: pixabay.com

Тенденция к потери населения продолжает усиливаться в Алтайском крае. С каждым годом в регионе стабильно смертность превышает рождаемость

Естественная убыль населения в Алтайском крае за период с января по август 2021 года ускорилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Так, за первые восемь месяцев года в регионе умерло 26 886 человек, тогда как годом ранее эта цифра была на 5630 меньше – 21256. Родилось в регионе за это время 12 605 детей – в прошлом году в регионе родилось на 617 больше малышей. Таким образом, естественная убыль населения составила 14 281, годом ранее этот показатель был намного «скромнее» – 8034.

Брак зарегистрировали в этом году 8839 семей, что на 1315 больше, чем годом ранее. При этом количество разводов также выросло. Если в первые восемь месяцев 2020 года их было 6194, то в 2021 году – уже 6901.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на втором месте по убыли населения среди регионов Сибири за первое полугодие 2021 года. Так, за этот период из региона уехало 34 158 человек. В целом по Сибири этот показатель составил 9082 человека. На первом месте оказалась Омская область, которая потеряла 4881 человек. Далее после Алтая следуют Томская область (-3106) и Иркутская область (-1942).

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