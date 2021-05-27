Горняк22: Томенко принял отставку министра транспорта Алтайского края

Александр Дементьев Фото: Анна Меньшикова

Временно исполняющим обязанности главы ведомства с 25 числа назначен начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра транспорта региона Александра Дементьева, об этом 26 мая сообщает Telegram-канал правительства края.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства с 25 числа назначен начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк.

24 мая стало известно, что Дементьев подал в отставку по собственному желанию. В пресс-службе министерства «Толку» сообщили, что решение принято в связи с переездом в другой регион. В какой именно и на какую должность, здесь не уточнили.

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