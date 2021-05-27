Горняк22: Экс-жених Бузовой Дава станет новым ведущим «Дома-2»

Давид Манукян (Дава) Фото: vk.com/dava

Уже месяц перезапуск «Дома-2» выходит на телеканале «Ю». Его ведущие — Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов

Блогер и певец Дава (Давид Манукян) станет новым ведущим «Дома-2». Выпуски реалити-шоу с его участием покажут зрителям уже с 1 июня, сообщает «КП».

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. «Дом-2» идеально подошел на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!»– рассказал он.

Долгие годы участницей и ведущей «Дома-2» была его бывшая девушка Ольга Бузова. В апреле она подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу на новом канале. Предположительно, против её участия в шоу выступило руководство канала ТНТ, якобы заплатив при этом телеведущей 30 млн рублей.

Сейчас Бузова участвует в шоу «Х-Фактор. Беларусь» в качестве наставника.

Ранее Ольга Бузова отказалась вернуться на реалити-шоу «Дом-2». Сейчас на Поляне собрали два поколения участников, так называемых «старичков» и новых героев, отобранных на кастинге.

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