Горняк22: Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 переехал в зоопарк Барнаула

Зоопарк Фото: Минздрав Алтайского края

В минздраве напомнили, что вторую часть прививки нужно будет поставить в той медицинской организации, которая ведет вакцинацию в мобильном пункте

Мобильный комплекс вакцинации от COVID-19 будет работать в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Об этом сообщает пресс-центр Минздрава Алтайского края.

Пункт будет принимать посетителей 28, 29 и 30 мая по адресу улица Энтузиастов, 12 с 10.00 до 16.00.

В ведомстве напомнили, что вторую часть прививки нужно будет поставить в той медицинской организации, которая ведет вакцинацию в мобильном пункте. В барнаульском зоопарке это Городская поликлиника № 9.

Кроме него в городе работает еще два мобильных комплекса: возле ТЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16) и возле автовокзала (площадь Победы, д. 12). Их график работы – с 10.00 до 16.00 без выходных.

Ранее стало известно, что в России в оборот запустят четвертую вакцину от коронавируса.

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