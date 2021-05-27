Горняк22: Родители алтайских школьников смогут оформить кэшбек на летний отдых детей

Лагерь "Соснячок" Фото: Анна Камалова

Скидку в 50% смогут оформить и семьи, купившие путевки до запуска программы туристического кэшбека. Ранее программа не предполагала такой возможности

25 мая в России стартовала программа детского туристического кэшбека. К ней присоединятся загородные лагеря отдыха и санатории Алтайского края. Полный список будет сформирован в ближайшее время и опубликован на сайте «Мир путешествий». Однако точная дата не называется.

Как отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, кэшбек не исключает возможность воспользоваться компенсацией из краевого бюджета. Таким образом, скидка на путевку может составить до 80%.

Причем если компенсация производится на одну путевку и только в лагерь отдыха, расположенный в крае, то кэшбеком можно воспользоваться неограниченное количество раз, выбрав детский туристический объект в любом регионе.

Минимальная стоимость путевки не ограничена, но вернут не более 20 тысяч рублей.

«В программу войдут как государственные, так и коммерческие лагеря стационарного типа. Думаю, все алтайские организации, включенные в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей, присоединятся к ней. Сейчас этот процесс запущен», – подчеркнул Костенко.

Узнать, какие именно лагеря стали участниками программы, можно на сайте «Мир путешествий». Министр рекомендовал родителям, у которых не оформлена карта «Мир», оперативно решить этот вопрос, так как возврат будет происходить только на нее. Также необходимо зарегистрировать ее в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/register/.

50%-ю компенсацию получат и те, кто приобрел путевки до 25 мая. Изначально программа не предполагала возврата тем, кто оплатил отдых до старта программы. Для этого нужно с 15 июня подать заявку на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате.

Появится ли до 15 июня список алтайских лагерей на сайте «Мир путешествий», Костенко не уточнил.

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