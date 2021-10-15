Горняк22: Бывший муж погибшей в ДТП в Сочи отказался от помощи Собчак

Похороны Фото: pixabay.com

По словам мужчины, ведущая в аварии не виновата. Дочери о смерти мамы он рассказал сам и сейчас, по его словам, от девочки не отходит

Бывший муж 35-летней Екатерины Тарасовой, которая погибла в ДТП с участием Ксения Собчак, Антон Тарасов рассказал об отсутствии претензий к ведущей, сообщает Telegram-канал Baza.

«Постоянно называют фамилию известной ведущей. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий», – заявил мужчина.

По его словам, семья не нуждается в помощи. Семилетняя дочка погибшей чувствует себя хорошо и будет жить с ним.

«У нас благополучная семья. Несмотря на развод, мы растили дочку вместе. Она жила на два дома. Теперь останется со мной», – подчеркнул Антон Тарасов.

Мужчина отметил, что представители Собчак связывались с братом пострадавшей, но семья не нуждается ни в юридической, ни в финансовой помощи, а потому от денег отказалась. Также никаких сборов средств организовывать не планиурют, сообщает «КП».

Напомним, что ДТП произошло на дороге «Адлер-Альпика Сервис». Водитель Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, выехал на встречку и врезался в Volkswagen. Позже она заявила, что разыскивает семью погибшей женщины. Кроме того, на допросе в Москве она заявила, что не подгоняла водителя.

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