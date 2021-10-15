Горняк22: В Барнауле пытаются обанкротить очередного застройщика

Стройка на ул. Смирнова, 94а в Барнауле Фото: Дом.рф

В Барнауле хотят обанкротить очередную мелкую строительную компанию, которая планирует возвести 12-этажный многоквартирный дом с привлечением дольщиков

В Арбитражном суде Алтайского края рассматривают дело о банкротстве застройщика «Западное», который возводит многоквартирное жилье в Барнауле с привлечением дольщиков. Инициатором стал «Алтайский завод ЖБИ». Сумма долга, указанная в заявлении, превышает 522 тыс. рублей.

Долг за стройматериалы

Истец заявляет, что задолженность сложилась из неоплаченной поставки стройматериалов, а также неустойки и возмещения судебных расходов. Арбитраж это требование удовлетворил в начале прошлого года, и постановил взыскать деньги с должника. Но заявитель утверждает, что фактически сделать это не удалось, поэтому по истечении предусмотренного судом срока он был вынужден инициировать банкротство контрагента.

Руководитель компании «Западное» Ярослав Гонца пояснил «Толку», что на самом деле сумма долга меньше, и ее недостаточно для того, чтобы по закону признать застройщика банкротом. В сентябре его представитель приобщил к делу счет-фактуры с данным поставщиком от 2018 года, которые доказывают эту частичную оплату.

«Суд постоянно переносится с июня, потому что истец не может предоставить доказательства, что мы ему задолжали именно такую сумму. Так что в итоге арбитраж их требование не удовлетворит. Естественно, мы намерены погасить и остаток долга – у нас нет в планах довести до банкротства нашу компанию», – заверил застройщик.

Что строят

Проект на ул. Смирнова, 94а в Барнауле Фото: «Архилайн»

Напомним, фирма в предыдущие годы возвела несколько кирпичных точечных домов на ул. 5-й Западной, 67, 1-й Западной, 44а, Гущина, 175, 161а в Барнауле. В 2018-м запроектировала 12-этажку на ул. Смирнова, 94а и приступила к работам на площадке. Но дальше котлована дело так и не сдвинулось до сих пор.

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Застройщик долго ждал изменений в Генплан и правила застройки, которые разрешили бы возведение здесь высотных домов, потому что на тот момент они допускали лишь размещение трехэтажек. После того, как это случилось, девелопер доработал проект 12-уровневого дома и весной текущего года представил его на градосовете. Но на сегодняшний день работы на площадке по-прежнему заморожены, хотя шанс на скорейшее возобновление есть.

«Мы сейчас проходим экспертизу, приводим в соответствие с изменившимися нормами и законодательством всю проектную документацию по 12-этажному дому. Через месяц у нас будет экспертиза, мы попробуем получить разрешение на строительство. В общем, находимся в процессе борьбы», – говорит Ярослав Гонца о долгом прохождении бюрократических препон.

Кстати, по данным Дом.рф, в анонсированной ранее трехэтажке запроектировано 27 квартир от 26 до 73 кв. метров. Инвесторам продали семь жилых и четыре нежилых помещения. Но застройщик находит способы договариваться, и дольщики терпеливо ждут, когда дом будет построен.

ТОЛК