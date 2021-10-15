Горняк22: «Поющего» тигра Витаса оставили в барнаульском зоопарке

Тигр Фото: pixabay

Про тигра из барнаульского зоопарка писали даже мировые СМИ. Необычная способность хищника покорила жителей других стран

Молодой тигр Витас, который прославился на весь мир своим необычным «пением», останется в барнаульском зоопарке, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

Напомним, он и еще двое малышей родились в июне 2020 года. Остальных детенышей раздали в другие зоопарки, а Витаса решили оставить.

Сотрудники зоопарка предупреждают, что приходить послушать пение тигра лучше до обеда, так как после приема пищи он, как настоящий мужчина, ленится выступать перед публикой. При этом в зоопарке отметили, что гостей зоопарка поражает не только его голос, но и необычные позы, которые они принимает во время выступления.

Ранее сообщалось, что двое тигрят Адам и Соня уезжают в другой зоопарк. Тигренка Витаса также собирались отправить жить в другое место, однако в итоге передумали это делать.

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