Горняк22: В России измерили уровень счастья предпринимателей

Бизнес. Предприниматель Фото: pixabay.com

Ко Дню предпринимателя 26 мая аналитики провели психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов по оксфордскому опроснику счастья

Среди предпринимателей больше счастливых женщин, чем мужчин. При этом большинство владельцев бизнеса смотрят в будущее с оптимизмом. Об этом рассказали специалисты СберЗдоровья и ЮKassa, сообщает «РИА Новости».

По результатам исследования, 74,5% счастливы и смотрят в будущее с оптимизмом и надеждой на лучшее, 68% удовлетворены жизнью. При этом сотрудники, работающие по найму, счастливее руководителей, из них только 6,5% недовольны своей жизнью.

Самыми счастливыми оказались бизнесмены креативной индустрии: художники, коучи и блогеры, а самыми несчастными – IT-специалисты.

Среди предпринимателей с доходом до 100 тысяч рублей в месяц 57,4% полностью удовлетворены жизнью. При доходе от 100 до 300 тысяч рублей уровень счастья возрастает до 72% опрошенных. Нет недовольных жизнью респондентов при доходе от от 500 тысяч рублей, а вот среди бизнесменов, которые зарабатывают более миллиона рублей, счастливы всего 33% опрошенных.

Ранее Алтайский край вошел в топ-10 регионов с наименьшим давлением на бизнес. Регион, согласно данным рейтинга за текущий и предыдущий годы, совершил резкий скачок и поднялся с 62-го на 6-ое место.

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