Горняк22: Прокурором Горно-Алтайска назначили выпускника барнаульского вуза

Андрей Латышков Фото: instagram.com/prokgorny

В пресс-службе местного ведомства отметили, что прокурор неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора РФ и прокурора Республики Алтай

В Республике Алтай советник юстиции Андрей Латышков стал прокурором Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Андрею Латышкову 35 лет. Он окончил Барнаульский юридический институт МВД. Замещал должности помощника прокурора Майминского района, зампрокурора Чойского района, зампрокурора Горно-Алтайска, прокурора Усть-Коксинского района. В 2019 году стал прокурором Майминского района.

Напомним, что должность прокурора Горно-Алтайска освободилась после того, как Юрий Куханов этим летом стал горно-алтайским межрайонным природоохранным прокурором Республики Алтай.

Ранее «Толк» сообщал, что за женщины вошли в новый созыв АКЗС. Оказалось, что среди народных избранниц есть как сделавшие карьеру руководители, так и во многом случайные для алтайского парламента безработные. Самой «женской» фракцией с точки зрения соотношения полов стала «Справедливая Россия – За правду».

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