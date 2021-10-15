Горняк22: Что за страна Кабо-Верде, куда послом назначили Наталью Поклонскую

Океан. Волны. Вода Фото: pixabay.com

Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде. Рассказываем, что известно про страну, в которой будет работать экс-депутат Госдумы

Где находится Кабо-Верде

Кабо-Верде тяжело самостоятельно найти на карте мира. Страна входит в группу островов к западу от африканского континента в Атлантическом океане. Их называют острова Зеленого Мыса. Об этом сообщает «КП».

Государство находится в 600 км от материка. Остров имеет вулканическое происхождение, там много потухших и несколько действующих вулканов. Берега Кабо-Верде скалистые из-за чего они труднодоступны для судов. Часть территории занимают пустынные нагорья, которые напоминают виды с поверхности Луны.

Чем заняться в Кабо-Верде

Кабо-Верде на карте Фото: Яндекс.Карты

Местные жители Кабо-Верде занимаются выращиванием сахарного тростника, рыболовством и добычей соли на острове. Но главный источник дохода – это туризм. Об этом пишет РБК.

Туристы приезжают на остров, чтобы насладиться европейской архитектурой, увидеть знаменитый форт Святого Филиппа, красивые скалы, а также совершить гастрономический тур.

Кабо-Верде идеален для занятий экстремальным видом спорта. Например, вулканическим сноубордингом, дайвингом и треккингом. В это же время на острове спокойно можно загорать на малолюдных чистейших пляжах, которые оснащены всем необходимым.

Назначение Натальи Поклонской

13 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской, экс-депутата и бывшего прокурора Крыма, послом в Республике Кабо-Верде.

«Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной! Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие!» – написала Наталья Поклонская в соцсетях.

ТОЛК