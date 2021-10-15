Горняк22: «Дискриминация». Жителей Алтайского края оскорбил пост минсоцзащиты в Instagram

Дети Фото: pixabay.com

Организаторы общекраевого конкурса «Богиня Богинь» заявили, что «подсвечивают нормальные, положительные семьи» и людей, «умеющих создавать крепкие ячейки общества»

11 октября 2021 года при поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края начался общекраевой конкурс «для замужних многодетных мам» в рамках «первой благотворительной премии «Богиня Богинь». Об этом ведомство написало в своем официальном аккаунте в Instagram.

Конкурс для «нормальных» семей

«Плохие примеры собирают больше внимания, и нам их пытаются внушать, поэтому, задача конкурса – показывать примеры вдохновляющие, показывающие ежедневный подвиг этих замечательных Женщин, ведь каждая из них своим примером показывает, как это, лучиться от счастья на самом деле! Что такое быть многозадачной, открытой, счастливой любящей женой и мамой! Вы сможете увидеть большое количество тех, про кого говорить и показывать вот уже лет 30 не принято – положительных семей, которые умеют создавать крепкие ячейки общества! И мы гордимся, что в нашей стране таких большинство!» – написано о конкурсе (орфография и пунктуация сохранены).

При этом изначально в посте говорилось не о «положительных» семьях, а о «нормальных людях».

Изначальный вариант поста соцзащиты. Фото: скриншот поста аккаунта www.instagram.com/aksp.ru

Организаторами указаны несколько блогеров, которые, судя по шапкам их профилей, занимаются «тренировками женской ресурсности», «эмоциональным детоксом», «развитием тонких способностей», «настройкой альфа-ритмов женской природы» и т.п.

Также среди организаторов – известное сообщество «Мамочки 22», а информационным партнером значится Объединение многодетных семей Алтайского края.

«Родители-одиночки и разведенные – второй сорт?»

Формулировки в посте задели пользователей соцсети из Алтайского края. Люди посчитали, что называть «нормальными» только многодетные полные семьи – это дискриминация всех остальных:

«А что, те кто не умеет создавать крепкие ячейки общества, – ненормальные? Дискриминация от соцзащиты – это сильно, конечно. Почему только семейные люди, по-вашему, пример положительный и заслуживающий гордости? Матери-одиночки и разведенные, судя по вашему посту, – второй сорт», – написала жительница Барнаула Татьяна Гейнрих. «А если многодетную бросил муж – она уже не может быть богиней богинь? А если умер за неделю до финала – выгоните ее с конкурса? Пять детей – это не подвиг. Подвиг – быть замужней, похоже», – отозвалась девушка под ником @lilit.morgenstern.

После таких отзывов слово «нормальные» в посте исправили на «положительные». Но лучше, по мнению жителей края, не стало:

«Почему вы дискриминируете тех, кто и так оказался в сложной ситуации – матерей-одиночек? Им нужна такая поддержка больше всех», – написала Дарья Кошелева.

04 октября, 8:03

Семью из Барнаула пытался силой выселить из дома новый собственник

Полицейские Барнаула проводят проверку по двум заявлениям, поданным от жильцов дома, проданного с торгов за долги, и от мужчины, представившегося новым собственником

«А если женщина незамужняя? Жесть какая-то! Вам не стыдно?» – ответила на пост Анастасия Телькова. «Создано людьми, ничего не понимающими в материнстве. Отвратительно», – отозвалась Софья Гепнер. «А многодетным отцам можно участвовать? А то так получается какое-то ущемление», – заявил Дмитрий Карбышев. «Если бы матери-одиночки не тянули детей, не надеясь на горе-отцов и так называемую соцзащиту, – страна бы вымерла давно», – прокомментировал пользователь под ником @maxim_mdj.

Утром 14 октября под постом начали отвечать на комментарии пользователей. Так, организатор и «тренер женской ресурсности» Алиса Корт заявила, что подобные мероприятия проводит с 2016 года и «люди счастливы, что их подсвечивают с позитивной стороны». Также она отметила, что в ее общественной организации работают и одинокие родители, а также люди без семей, и все они только за то, чтобы популяризировать «общепризнанные семейные ценности».

«Этот конкурс развенчивает стереотип про многодетные семьи. Думаете, им не обидно, что их считают «запущенными людьми с оборванными детьми»? Мы намеренно делаем [конкурсы] для полных семей с детьми. Именно это – традиционные ценности», – возразила на комментарии об ущемлении прав других семей Алиса Корт.

С официального аккаунта минсоцзащиты последовал комментарий о том, что ведомство не имеет отношения к организации конкурса, а всего лишь «рассказывает о работе общественных организаций края и поддерживает их мероприятия». В министерстве подчеркнули, что если какая-то общественная организация будет проводить конкурс для одиноких родителей, его обязательно осветят.

ТОЛК