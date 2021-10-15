Горняк22: В Алтайском крае могут построить «копию» Чуйского тракта за 1,75 млрд рублей

Дорога. Трасса. Разметка Фото: pexels.com

Если проект одобрят, то к его реализации приступят в период 2025-2030 годов. Предполагается, что дорога повысит туристическую привлекательность региона

В Алтайском крае могут построить трассу, которая станет дублером Чуйского тракта. На эти цели потребуется 1,75 млрд рублей, сообщает Интерфакс. Соответствующий запрос чиновники ведомства уже направили в минтуризма.

В управлении дорожного хозяйства региона при минтрансе пояснили, что деньги понадобятся для реконструкции существующего участка трассы, а также строительства ее продолжения по маршруту Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай.

Предполагается, что на 73-м километре дороги произведут ремонт дороги, на 33-м километре – построят асфальтобетонное покрытие. Кроме того, проект предусматривает строительство четырех новых и восстановление трех существующих мостов, а также ремонт 14 водопропускных труб.

Идея построить «клон» трассы звучала давно. В частности, появление такой дороги ждут представители бизнеса курортной Белокурихи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае открыли рабочее движение по расширенному до шести полос участку федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». Речь идее об отрезке дороги в районе села Озёрки протяженностью 6,7 км. Ввести в эксплуатацию часть из 10-километрового отрезка, завершить который по графику планировали на год позже, должны до ноября.

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