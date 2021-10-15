Горняк22: Жители Алтайского края бьют тревогу из-за запустения знаменитого озера Уткуль

Озеро Уткуль Фото: Евгений Макаренко

После того как рыбный завод закрылся, озеро оказалось брошенным и начало зарастать. Туристы уже обратили внимание, что за водоемом никто не следит

Жители Алтайского края обеспокоены судьбой популярного среди туристов озера Уткуль (Иткуль), которое постепенно превращается в болото, сообщает «Банкфакс».

Помимо туристов, каждый год здесь проходит фестиваль «Песни Иткульского лета», который собирает исполнителей со всей страны. В этом году участники обратили внимание, что озеро приходит в упадок – зарастает и заболачивается.

Раньше на берегу находилось рыбное предприятие, которое ухаживало за водоемом. Однако после его закрытия озеро оказалось бесхозным.

В администрации Троицкого района, на территории которого частично находится озеро, ответили лишь, что «водные объекты находятся в федеральной собственности». В свою очередь, в минприроды края также открестились от проблемы, отметив, что администрация района должна была обратиться в ведомство с ходатайством о принятии мер, которые позволят спасти озеро.

Издание надеется, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки поможет вмешательство природоохранной прокуратуры.

Ранее жители села Вершинино, которое расположено на берегу популярного в Алтайском крае озера Уткуль, забеспокоились, что частники выкупают или берут в аренду берег и скоро для них вовсе могут закрыть доступ к водоему. Большинство владельцев работают мирно, и озеро от сельчан не закрывают. Однако один из них уже поставил забор на подходе к воде и строительный вагончик. Местные жители возмущены, ведь эта территория не предназначена для застройки.

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