Горняк22: Попов объяснил нежелание студентов-целевиков возвращаться в село

Дмитрий Попов Фото: Антон Червяков

Жители региона поинтересовались, почему так мало целевиков, которые возвращаются в те учреждения, где им дали направление. В первую очередь их интересовала сельская местность

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал факт, что специалисты, которые учатся в медвузе по целевому направлению, не спешат возвращаться работать в «свои» медучреждения, в первую очередь в сельскую местность. Об этом шла речь в рамках прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

По словам министра, в России давно «уже нет крепостного права», поэтому студенты нередко выбирают другой путь.

Попов посоветовал постараться понять таких студентов, так как многие не хотят ехать в село.

«Вот вы желаете, чтобы ваши дети или внуки вернулись после обучения, жили той жизнью? Я часто слышу, что нет. А другим молодым людям почему-то желают такого будущего», – высказал свое мнение министр.

Ранее глава ведомства вновь призвал всех жителей Алтайского края прививаться. Он заявил, что 40% привитых слишком мало для появления коллективного иммунитета. При таком показателе «мы даем шанс инфекции стать более сильной». По его словам, 40% привитых слишком мало для появления коллективного иммунитета. 60% привитых также, по его мнению, недостаточно. Об уходе болезни можно будет говорить при показателе в 90-95% иммунной прослойки – с учетом и переболевших, и привитых.

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