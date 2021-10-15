Горняк22: В Барнауле вырос дефицит медсестер, фельдшеров и лаборантов

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По словам аналитиков, количество вакансий для младшего медперсонала выросло на 36% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. А вот число соискателей уменьшилось на 37%

В Барнауле выросла нехватка младшего медперсонала. При этом число предложений о работе увеличилось, но соискателей стало заметно меньше. Об этом сообщает сервис «Зарплата.ру».

Большой рост медицинских вакансий начался в регионе в период локдауна. Тогда спрос на медперсонал вырос на 64%. В настоящее время краю больше всего не хватает медсестер и фельдшеров.

А вот средняя зарплата младшего медперсонала в сравнении с периодом до пандемии снизилась на 5% – с 33 тысяч до 31,5 тысячи рублей. При этом еще в 2020 году средняя зарплата с учетом выплат выросла на 19% и составила 39 тысяч рублей.

Сейчас фельдшерам, лаборантам и медсестрам предлагают зарплату от 24 тысяч рублей, ассистентам стоматологов – от 28 тысяч рублей. Самая низкая зарплата в регионе у санитаров – от 20,6 тысячи рублей.

Ранее Виктор Томенко резко раскритиковал минздрав за дефицит медиков. По его словам, всех принимаемых мер недостаточно и он «не видит свет в конце туннеля». Ежегодно регион теряет больше медиков, чем трудоустраивает. Только в 2020 году из-за ухода на пенсию Алтай потерял 32% специалистов в здравоохранении.

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