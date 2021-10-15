Горняк22: ФАС: «Почта России» в Алтайском крае незаконно отказывает в пересылке писем

Почта России Фото: Алексей Кучерявых

С сотрудниками почты провели инструктаж, чтобы они больше не отказывали безосновательно принимать и пересылать корреспонденцию

Алтайское УФАС потребовало, чтобы «Почта России» не отказывала гражданам в приеме и пересылке заказных писем, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, один из барнаульцев пожаловался в ведомство, что у него отказались принимать заказное письмо якобы из-за сбоя в программном обеспечении. Другому клиенту также отказали, ссылаясь на большое количество писем, и попросили оформить отправку от юридического лица (так как это был конкурсный управляющий).

Однако в ведомстве пояснили, что эти причины не являются законными для отказа. Почта не имеет права отказывать пользователям, если их посылка соответствует массе, содержанию и предельным размерам.

Проверка не выявила причин для отказа и обнаружила признаки злоупотребления доминирующим положением. Пока нарушитель отделался лишь предупреждением.

Ранее алтайские антимонопольщики оштрафовали барнаульскую автошколу «БИП» за подражание «раскрученному» бренду. Центр высшего водительского мастерства (АКОО «ЦВВМ») ввел в оборот обозначение, похожее на аббревиатуру «БЦВВМ». В течение десяти лет фирма продвигала свои услуги под этим брендом. Зная об этом, автошкола «БИП» подала в Роспатент на регистрацию товарного знака с аналогичной аббревиатурой и изображением.

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