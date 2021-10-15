Горняк22: Почти 8 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом за месяц
Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш
Год назад, когда в Алтайском крае шла высокая волна заболеваемости коронавирусом, в регионе выявляли в два раза меньше зараженных, чем сейчас
323 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших на 14 октября составило 81 683 человека, в том числе 6 077 детей, сообщает оперативный штаб региона.
За последний месяц в регионе коронавирусом заразились 7 904 человека. Еще месяцем ранее, с середины августа по середину сентября, заболевших было 7 833 человека.
Коронавирус в Алтайском крае на 14 октября
- 759 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 265 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- За прошедшие 24 часа умерли 29 больных ковидом, а 26 – именно от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 5 810.
- 66 человек с коронавирусом выздоровели за сутки в регионе. Всего переболели инфекцией 60 198 человек.
- Прививаются от инфекции сейчас 714,7 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 93,
Бийск – 29,
Рубцовск – 28,
Алейск – 16,
Яровое – 11,
Камень-на-Оби – 10,
Заринск – 9,
Рубцовский район –7,
Алейский, Егорьевский и Красногорский районы – по 6,
Зональный, Калманский, Ключевский, Курьинский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Усть-Пристанский и Целинный район – по 5,
Волчихинский, Каменский, Краснощековский, Мамонтовский, Поспелихинский, Угловский, Усть-Калманский и Шипуновский районы – по 4,
Славгород, Благовещенский, Кытмановский районы – по 3, Бийский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский и Троицкий районы – по 2,
Новоалтайск, Алтайский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский и Чарышский районы – по 1.