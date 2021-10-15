Горняк22: В Барнауле не планируют строить новые подземные и надземные «пешеходники»

Надземный пешеходный переход Фото: rosavtodor.gov.ru

Бюджет города на будущие годы сформирован с дефицитом, поэтому найти средства на строительство переходов в городе не смогут

Замминистра транспорта края Валерий Никитюк заявил, что в Барнауле не заложены средства в городском бюджете на строительство новых надземных или подземных пешеходных переходов. Об этом он сообщил во время конференции на сайте правительства.

Кроме того, по словам Никитюка, реализация планов по строительству тоннеля под жд вокзалом, который предусмотрен генпланом, также затягивается. Пока сроки, объем и другие детали власти еще не определили.

Также чиновники не рассматривают вариант строительства дороги, соединяющей улицы Власихинскую и Молодежную, которая позволила бы быстрее добираться жителям спальных районов до центра города.

Однако ранее в Барнауле пообещали построить двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов, а также расширить мост в районе Нового рынка до шести полос. Власти уточнили, что это важное решение, так как в часы пик мост становится «бутылочным горлышком», где концентрируется большое количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.

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