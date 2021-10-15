Горняк22: Двоих алтайских подростков наградили за спасение тонущей женщины и детей

Вода. Река Фото: pixabay.com

Сами ребята отмечали, что не считают свой поступок героическим, а бездействие других, по их мнению, зависит от воспитания

Двоих подростков из Смоленского района наградили за спасение женщины и пятерых детей, которые тонули в реке, сообщает пресс-служба краевого правительства. Так, 15-летний Матвей и 14-летний Артем получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

В июле 2021 года мальчики отдыхали на реке Песчаной и увидели, как пятеро детей упали с надувной игрушки и начали тонуть. К ним на помощь побежала бабушка двоих из них, но в панике дети стали за нее цепляться, и не давали ей вынырнуть.

Тогда парни поспешили на помощь: один заныривал, хватал ребенка и передавал его другому. В последнюю очередь они спасли потерявшую силы женщину.

Медали подростки получили по инициативе сенатора от Алтайского края Александра Карлина. Из-за пандемии церемония награждения пройдёт в заочном формате.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай из реки спасли трех тонущих детей. Инцидент произошел 24 июля. Две семьи местных жителей, в одной из которых были 11– и 13-летние дети, остановилась на пикник на берегу реки Чулышман в Улаганском районе. Дети пошли купаться в заводи и начали тонуть. Их отец бросился на помощь, но подростки в панике стали тянуть на дно и его. На крики женщины прибежал сосед. Вдвоем они смогли вытащить детей на берег.

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