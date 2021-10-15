Горняк22: Любопытного медвежонка выгнали с территории алтайского завода

Фото: Mash Siberia

Одному из заплутавших медведей, видимо, понравилось бродить по территории завода, и он остался там почти на целый день

Медведица с тремя детенышами почти целый день разгуливала по территории завода «Алтай-Кокс», сообщает Mash Siberia.

Утром 13 октября компанию заметили сотрудники предприятия на объезде. Семья почти на целый день «оккупировала» завод. Однако в итоге медведица с двумя медвежатами ушли в лес, а один из детенышей остался. Рабочие всё это время перемещались на автобусе, так как хищник, несмотря на возраст, представляет опасность.

На место приехали полицейские и местные охотоведы и прогнали его домой. Предположительно, животные попали на завод по железнодорожным путям со стороны лесопосадок.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Заринске на территории «Алтай-кокса» бегал дикий медвежонок. По словам очевидцев, в город забрела медведица с двумя медвежатами. В настоящее время детенышей поймали. Медведица спряталась где-то на территории завода.

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