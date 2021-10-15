Горняк22: На Алтае женщину отправили под домашний арест за истязания приемных детей

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

Сейчас дети находятся в одном из детских учреждений Алтайского края. Они помещены в одной группе, адаптируются к новым условиям

Суд отправил под домашний арест 42-летнюю жительницу Крутихинского района, которую подозревают в истязании детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, с 2019-го по октябрь 2021 года женщина воспитывала четверых мальчиков в возрасте от 10 до 13 лет. Опекун регулярно избивала их за малейшие проступки. Не выдержав побоев, дети сбежали. Сейчас они находятся в одном из детских учреждений края.

Женщина отрицает избиение детей. Сейчас следователи ведут сбор доказательств по делу.

Ранее в Сети появилась информация, что в селе Заковряшино Крутихинского района проживает семья, в которой якобы издеваются над детьми, морят их голодом и заставляют работать.

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