Горняк22: Российским гражданам начали выдавать визы 24 страны

Сумки. Чемоданы Фото: pixabay.com

Европейские страны начали выдавать россиянам визы — туристические, рабочие, учебные, медицинские или для посещения футбольных матчей

24 страны Европы начали оформлять визы для россиян. Об это сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Болгария начала выдавать краткосрочные визы. В Венгрии оформляют шенгенские визы для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы. Для этого необходимо предъявить билет на игру. Хорватия, Испания и Греция пока выдают только туристические визы. Великобританию можно будет посетить туристам и гостям граждан страны.

Итальянскую визу смогут получить те, у кого она закончилась в период с 1 января 2020 года по настоящий момент.

Визовые центры Австрии принимают заявления от студентов, дипломатов, тех, кто нуждается в лечении и членов семей граждан страны. Подобные требования у Словакии, Румынии, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Финляндии. Кроме того, в последней владельцы собственности на территории страны тоже могут оформить визу.

Визу в Германию можно получить в целях образования, при прохождении практики и для получения Голубой карты ЕС. Эстония и Чехия выдают визы для семей граждан ЕС, сезонных рабочих и лиц, осуществляющих транспортные перевозки между странами.

Для медицинских целей можно оформить визу в Латвию, а для работы – в Литву. Польские визы начали выдавать студентам, тем, кому нужно воссоединиться с семьей и дальнобойщикам. Только в исключительных случаях можно получить визу в Норвегию, Мальту, Данию и Ирландию. В последней ещё и для учёбы в вузе.

Кроме того, визовые центры Финляндии, Болгарии, Италии, Австрии и Греции открылись не только в столицах, но в других регионах России.

Ранее «Толк» сообщал, что Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами и увеличивает число регулярных рейсов с Японией, Финляндией и Южной Кореей.

ТОЛК