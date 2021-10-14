Горняк22: Суд арестовал управделами губернатора Алтайского края Степанова на два месяца

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Чиновника задержали 12 октября в собственном доме. Ему инкриминируют превышение полномочий при строительстве гаража-стоянки в Барнауле

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику управления делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову, которого обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

«По ходатайству следствия Центральным районным судом Барнаула [Степанову] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили здесь.

Чиновника задержали 12 октября. Как считает следствие, в 2016 году его ведомство предложило построить стоянку в Барнауле – контракт заключили на 80 млн рублей. Однако в процессе экспертиза не одобрила внесенные в проект изменения.

Подрядчик к тому времени уже выполнил часть работ, но оплаты не получил и обратился в суд. В итоге по распоряжению Степанова якобы незаконно выделили из бюджета субсидию в размере 19 млн рублей на оплату судебных требований.

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