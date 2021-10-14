Горняк22: Принцесса русского фолка: группа «Пелагея» выступит в театре драмы в Барнауле
Концерт группы "Пелагея" в Барнауле
Всем, кому повезет посетить этот редкий концерт в театре драмы, гарантированы слезы восторга и прекрасное настроение на долгое время
8 ноября в театре драмы в Барнауле выступит группа «Пелагея». Выступление состоится в 19.00.
«Принцесса русского фолка» Пелагея родилась в Сибири. В 15 лет певица создала рок-группу и начала создавать свой уникальный жанр, встраивая русский фольклор в современную музыкальную культуры России.
Певица работала на одной сцене с такими звездами, как Рави Шанкар, Биби Кинг, Лучано Паваротти, Мстислав Ростропович, участвовала в российской версии мировой оперы Бобби Макферрина, со своей группой была хедлайнером на российской версии знаменитого фестиваля Питера Габриэля WOMAD.
Этническая рок-группа «Пелагея», названная по имени солистки, привлекает на свои концерты поклонников со всего мира.
Самые лучшие места на концерт без комиссии можно приобрести на сайте концертно-театрального агентства «Лига Арт».