Горняк22: В Барнауле детского тренера дисквалифицировали за оскорбление судей

Рудольф Асатурян Фото: instagram.com/7090rudik

В краевой федерации бокса заявили, что наставник нарушил нормы этики, сам тренер считает – его юного подопечного засудили

В Барнауле известного тренера по боксу, экс-чемпиона России дисквалифицировали за неспортивное поведение. Об этом на своей странице в Instagram сообщила Федерация бокса Алтайского края.

Инцидент произошел 9 октября на финальных поединках соревнований «Алтайский ринг» с участием юношей – по данным федерации, тренер СК «Кросс» Рудольф Асатурян с использованием нецензурной лексики оскорбил судейскую коллегию и руководство ФБАК. Уточняется, что недовольство наставника вызвало решение судей, отдавших победу сопернику его подопечного.

«Комиссия по этике и регламенту ФБАК вынесла решение о дисквалификации Асатуряна сроком на один год присутствия на любых соревнованиях по боксу», – говорится в сообщении.

По сведениям «Алтапресса», комиссия готова пойти на уступки, если тренер принесет публичные извинения.

Однако сам Асатурян имеет свое мнение по поводу произошедшего. В своем Instagram он опубликовал эмоциональный пост, в котором заявил, что его спортсмена засудили.

«Необъективное судейство может привести к ломке характера и судьбы и вообще испортить дальнейшую жизнь. Особенно печальным образом [оно] сказывается в детских и юношеских соревнованиях. В итоге перспективный боксер может из-за этого свой талант зарыть в землю. Накипело. Я за честный бокс!» – написал он.

Асатурян также обратился к тем, кто располагает видео конфликта, с просьбой передать ему съемку, чтобы показать, «как все было на самом деле».

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