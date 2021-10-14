Горняк22: Под Барнаулом подростки на мотоцикле разбились в ДТП

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаула"

По предварительным данным, мальчики выехали на перекресток неравнозначных дорог, где в них врезались «Жигули». Пострадавших госпитализировали в краевой центр

В Алтайском крае два подростка на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Авария произошла вечером 11 октября в селе Стуково Павловского района – мотоцикл RACER GS 110 столкнулся с ВАЗ-21102 под управлением 37-летней автомобилистки.

По предварительным данным ГИБДД, 14-летний юноша за рулем двухколесного транспортного средщства нарушил правила очередности проезда перекрестка.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Водителя мотоцикла и его 13-летнего пассажира госпитализировали в больницу Барнаула.

«Приехала скорая и увезла их. У обоих подростков переломы ног и рук. Плюс у одного сотрясение мозга, а у другого пробита голова», – рассказала паблику свидетельница произошедшего.

Об состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее в Сети появилось видео момента ДТП в Барнауле с ребенком-пешеходом.

ТОЛК