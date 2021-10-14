Горняк22: Труп модно одетого мужчины нашли в центральном районе Барнаула

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В краевом следкоме выяснили, что погибший не имел определённого места жительства. Предположительно, смерть не имеет криминального характера

12 октября в Центральном районе Барнаула нашли тело мужчины, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам подписчика паблика, труп обнаружили утром на улице Правый берег пруда. Он отметил, что погибший был модно одет и его могли избить.

В пресс-службе СК по региону рассказали, что по факту обнаружения тела следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее «Толк» сообщал, что в центре Барнаула на улице умер мужчина. Его обнаружили в районе дома по адресу проспект Красноармейский, 69б. Пострадавший скончался до приезда экстренных служб. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося

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