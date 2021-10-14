Горняк22: Смертельные объятия: на Алтае пенсионерка задушила знакомую

Наручники Фото: pixabay.com

Тело жертвы нашли с признаками насильственной смерти – у нее были кровоподтеки на плече и кистях рук, а также обширные кровоизлияния в мягких тканях головы и шеи

В Алтайском крае по обвинению в умышленном убийстве судят пожилую жительницу села. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел в июле на станции Аламбай. По данным ведомства, две пенсионерки распивали спиртное и поссорились в процессе застолья.

«В ходе конфликта гостья нанесла 65-летней хозяйке несколько телесных повреждений, а затем задушила и легла спать. Утром она, забрав бутылку со спиртным, покинув место происшествия», – рассказали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала. По данным РенТВ, она утверждала, что в тот вечер хозяйка дома жаловалась ей на неприятности в жизни, а гостья решила ее утешить и якобы слишком крепко обняла.

В ближайшее время суд вынесет приговор женщине.

ТОЛК