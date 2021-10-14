Горняк22: В Заринске несколько медведей бегало по территории завода

Медведь Фото: vk.com/incident22

Сейчас двух двух медвежат уже удалось поймать, а вот их мать – взрослую медведицу – продолжают разыскивать. Горожане надеются, что животных вывезут в лес, а не пристрелят

13 октября в Заринске на территории «Алтай-кокса» бегал дикий медвежонок, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, в город забрела медведица с двумя медвежатами. В настоящее время детенышей поймали. Медведица спряталась где-то на территории завода.

Ранее под Бийском на видео сняли медведя на кукурузном поле. Съемку сделали около поселка Октябрьского в Зональном районе. Это всего в 30 км от города. Звук автомобиля и крики людей напугали хищника, и он сбежал в лес. Ранее региональное минприроды предупредило жителей края о риске встречи с медведями.

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