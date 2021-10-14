Горняк22: В центре Рубцовска автомобиль сбил пешехода с ребенком на руках

Знак. ДТП Фото: pexels.com

ДТП произошло рано утром в районе остановки «Вокзал». С места происшествия взрослого госпитализировали с травмами. О его состоянии не сообщается

В Рубцовске легковой автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу с четырехлетним ребенком на руках. Об этом сообщает vrubcovske.ru.

Инцидент произошел 9 октября около 7.00 на улице Комсомольской в районе остановки «Вокзал». По предварительным данным, «Лада» совершила наезд на людей на нерегулируемом пешеходном переходе.

С места происшествия взрослого с травмами госпитализировали в горбольницу. Пол и возраст пострадавшего не уточняются. Ребенку госпитализация не потребовалась.

Ранее «Толк» сообщал о том, что директор алтайской школы сбил ученика на дороге и сел на три года.

ТОЛК