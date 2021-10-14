Горняк22: В Барнауле все чаще продают гаражи и машино-места по цене квартир

Парковки в ЖК "Столичном" Фото: Архи-Групп

Гаражи в Барнауле достигают стоимости в 1-1,7 млн рублей. Обычно такие цены встречаются в новых густонаселенных кварталах или в центре, где не хватает парковок

В Барнауле нынешней осенью наблюдаются резкие скачки цен на некоторые гаражи и машиноместа. Так, парковки в подземных стоянках по 17-39 кв. метров в сданных и строящихся жилых комплексах все чаще доходят до 1,5-1,7 млн рублей в центре. Для сравнения, за эту сумму в городе можно приобрести небольшую квартиру или дом в старом жилом фонде.

Гараж дороже машины

На втором месте по уровню цен идет район новостроек, где стоимость парковок и гаражей колеблется от 300 до 700 тыс. рублей. Но и тут отдельно можно встретить дорогие варианты: например, бокс за 900 тыс. рублей в квартале «Лазурном».

Эксперты объясняют, что это эксклюзивные штучные объекты в крупных жилых комплексах, которые давно и густо заселены. Поблизости уже не осталось гаражей, а потребность в них большая, поэтому собственники сильно задирают цены.

Во всех остальных отдаленных от центра районах, где эти объекты мало востребованы, они продаются за 50-300 тыс. рублей. В целом стоимость зависит еще и от расположения в самом паркинге, площади, отделки.

Цены для статусных покупателей

При этом статистика продаж у застройщиков на Дом.рф показывает, что машиноместа и боксы в последние месяцы имеют стабильные цены (36-41 тыс. рублей за «квадрат»). А вот число фактически проданных объектов росло минувшим летом за счет массовой скупки объектов в парковочных комплексах в районе новостроек.

Статистика Дом.рф Фото: «Толк»

Сами девелоперы говорят, что цены растут в ЖК с высокой степенью готовности. И в них же пользуются наибольшим спросом, так как покупатели квартир начинают заботиться о будущем комфортном проживании, в которое входит наличие парковки. Именно в домах бизнес-класса цены достигают максимума, потому что только здесь статусные собственники могут себе такое позволить.

«Дорожают квартиры, вслед за ними растут в цене и парковки. Но не резко, а плавно. Мы поднимаем их почти каждый квартал в среднем на 50 тыс. рублей. И все зависит от степени готовности строящегося дома. Чаще всего их скупают те, кто приобрел квартиру в этом же доме. Ведь очень удобно, когда не надо выходить на улицу, а спускаться в паркинг можно на лифте», – пояснили в отделе продаж компании «Регионстрой».

За последний год, по оценкам разных экспертов, востребованные объекты подорожали примерно на 100-150 тыс. рублей. Например, те парковки, что прошлой осенью продавали в ЖК «Столичном» за 750 тыс. рублей, сегодня уже стоят 900 тыс. рублей. Рекорды бьют ЖК «Димитровские горки», где собственники выставляют машиноместа по 17-18 кв. метров за 1,4-1,5 млн рублей, и дом на пр. Комсомольском, 80е, где 39-метровый бокс стоит 1,7 млн рублей.

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Почему растет спрос

Директор агентства недвижимости «Компас» Татьяна Гержан говорит, что повышенный спрос на ликвидные «дома для машин» наблюдается в последние полтора года. Люди стремятся вложить деньги в недвижимость, забирая их с невыгодных банковских депозитов. А гаражи, парковки и погреба – это самая дешевая недвижимость на рынке, поэтому их массово скупают те, кто не накопил на еще одно жилье.

К ним же присоединяется другой пласт клиентов, которым не одобрили ипотеку. Ту сумму, что они приготовили на первый взнос (в среднем 400-700 тыс. рублей), им удобнее всего вложить в гараж, чтобы деньги не обесценила инфляция.

Основной ажиотаж наблюдался в 2020-м году. Тогда, по данным Росреестра, число сделок с такими объектами выросло втрое по сравнению с 2019-м. Причем, в ход шли и отдельные боксы в комплексах, и машиноместа на подземных парковках в ЖК, и металлические уличные гаражи. Сейчас покупатели менее активны и уже выбирают только ликвид.

Отдают в подарок

Гаражи Фото: телеканал «Толк»

Эксперты подчеркивают, что рост цен на продажу и аренду наблюдается лишь в недавно сданных новостройках и тех локациях, где есть большие сложности с парковочными местами. В то же время в других микрорайонах эти объекты дешевеют. Это непопулярные кварталы, в которых не прибавляется население, а также те, где еще в советские времена настроили целые гаражные «городки» (на улицах Солнечная Поляна, Гущина).

«Ну вот, например, у моих клиентов кирпичный гараж в поселке Южном как два года назад стоил 65 тыс. рублей, так и сейчас стоит. Потому что никто не построил там 16-этажный дом, в который бы кто-то заселился и нуждался в гараже. А металлические во дворах сейчас и вовсе отдают в подарок покупателям квартир. Потому что собственнику сложнее и дороже его вывезти, нежели подарить», – говорит риэлтор.

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