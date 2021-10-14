Горняк22: Дорожный фонд Алтайского края в 2022 году превысит 12 млрд рублей

Ремонт дороги. Трасса. Разметка Фото: Виталий Барабаш

В 2021 году на ремонт и строительство дорог в регионе потратят даже больше денег, но лишь потому, что в течение года федеральный центр направлял дополнительные средства на эти цели

Дорожный фонд Алтайского края на 2022 год предусмотрен в сумме 12,6 млрд рублей. Такая цифра заложена в проекте бюджета региона на следующий год. Это на 6% больше, чем планировалось на этот же период год назад. Об этом 13 октября на пресс-конференции рассказал глава минфина края Данил Ситников.

В прошлом году при планировании бюджета на 2021 год в бюджете значилась цифра 11,9 млрд. Однако из-за распределения федеральных поступлений уже в феврале текущего года дорожный фонд увеличили почти на 500 млн рублей. Также Москва направила еще более 1 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту, сообщал региональный минтранс.

Данил Ситников заметил, что дополнительное федеральное финансирование на дорожную отрасль появляется в течение года уже традиционно. Не исключено, что так произойдет и в 2022 году.

Кроме того, на дороги, а именно на их строительство в новых кварталах Барнаула, направят значительную часть денег (более 200 млн рублей) из средств, получаемых краем по индивидуальной программе развития, ее еще называют программой по борьбе с бедностью. По ней регион ежегодно будет получает по 1 млрд рублей в течение пяти лет.

Проект бюджета на 2022 год губернатор уже внес в краевое заксобрание, депутаты рассмотрят его в первом чтении 28 октября, а во втором, предположительно, на ноябрьской сессии.

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