Горняк22: На барнаульском детском саде нарисуют нескольких стрижей

Детский сад "Стрижи" Фото: vk.com/barneos22

На барнаульском детском саде, который носит имя прославленной пилотажной группы, нарисуют характерных два самолета и ребенка с игрушкой

В Барнауле на фасаде детского сада №273 «Стрижи» появится тематическое изображение, сообщает «Барнаул 22».

Изображение появится в рамках молодежного проекта, который реализуется по

муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула».

Ранее «Толк» сообщал, что мурал с девушкой появился на фасаде здания в центре Барнаула. Авторы работы – барнаульские художники Анастасия Петренко и Иван Мясоедов – рассказали, что сделали монументальную роспись на тему молодости. На согласование проекта у них ушел год.

ТОЛК