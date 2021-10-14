Горняк22: «Прорывные технологии»: в соцсетях жалуются на асфальт поверх плитки в Барнауле

Дорожные работы Фото: "Барнаул 22"

Судя по кадрам очевидца, ради укладки нового покрытия прежнее не стали демонтировать. Причем слой асфальта лег и на сточный желоб

В Барнауле пользователи соцсетей заметили, что у торгового центра «Лидер» рабочие начали укладывать асфальт. Люди посчитали, что они делают это прямо поверх плитки на тротуаре. Фото рабочего процесса появилось в паблике «Барнаул 22».

«Кто-нибудь в курсе, что это за прорывные новейшие технологии?» – удивляется автор снимка.

Мужчина недоумевает – чем была вызвана необходимость переобустройства, ведь, по его словам, «плитка была в полном порядке».

Однако в комментариях к посту другие барнаульцы заметили, что плитки на указанном участке никогда не было: асфальт положили до покрытия и выровняли его с ним.

Также в комментариях отписался ТЦ «Лидер», и продемонстрировал фотодоказательства того, что плитки не было на месте ремонтных работ:

«Новый асфальт укладывался на старый асфальт. Плитка у входа жива-здорова, на своем законном месте».

В 2020 году здание ТЦ сети-банкрота «Холидей» выкупила с аукциона компания «Мария-Ра». Весной 2021 года здесь начали реконструкцию фасада, сетей и внутренних помещений. В середине июля собственник отчитался о завершении работ.

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