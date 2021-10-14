Горняк22: Оставила ни с чем: Настя Ивлеева и Элджей поделили имущество после развода

Анастасия Ивлеева и Элджей Фото: instagram.com/_agentgirl_

Популярная блогер забрала у бывшего мужа после развода двухэтажный особняк в Подмосковье, землю, а также элитные автомобили

После развода популярная блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей разделили имущество. Девушке достался загородный дом в поселке Старый Свет площадью почти в 400 кв. метров, стоимость которого несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщает «КП».

Сообщается, что Элджей добровольно оставил бывшей супруге свою половину особняка. Кроме того, девушка заберет себе элитные автомобили (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes G-class) и четыре гектара земли. Имущество, которое досталось блогеру, оценивают в 150 млн рублей.

Настя Ивлеева Фото: @_agentgirl_Instagram

Рэперу достались два автомобиля – внедорожник Hummer H2 и BMW i8. Также портал Lenta.ru сообщает, что в браке пара приобрела элитную квартиру в Москве. Ее стоимость примерно 25 млн рублей. О судьбе квартиры пока ничего не известно, однако подписчики бывших возлюбленных предполагают, что она перешла к Элджею.

Напомним, Настя Ивлеева и Элджей объявили о своем расставании в августе. О причинах разрыва пара решила не распространяться. В браке супруги прожили два года.

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