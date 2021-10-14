Горняк22: Новосибирская область вводит обязательную вакцинацию и QR-коды

Вакцинация Фото: pixabay.com

По словам властей, решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. С 25 октября также введут дополнительные обязательные для соблюдения правила

В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию для ряда профессий и систему QR-кодов, сообщает РИА Новости.

«Вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября – система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации при посещении культурных и спортивных мероприятий», – рассказали в региональном правительстве.

В правительстве также отметили, что ограничения предусматривают, что посещать массовые мероприятия с числом участников от 500 человек, а также аквапарки и фитнес-центры можно будет при наличии QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

«Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации», – объяснили в пресс-службе.

В понедельник глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 5,6%. При этом также есть тенденции к увеличению количества заболевших.

Ранее Республика Алтай расширила список профессий для обязательной вакцинации. Регион регулярно возглавляет рейтинг по наименьшим показателям распространения коронавируса. Кроме того, процент привитых работников сферы обслуживания увеличили до 80%.

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