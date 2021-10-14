Горняк22: Российские пенсионеры могут получить 15 тысяч рублей перед Новым годом

Пенсионеры Фото: pixabay.com

Сразу несколько экспертов в экономической области высказались о том, что пенсионерам могут повторить разовую выплату перед Новым годом

В декабре российские пенсионеры снова могут получить единовременную выплату, сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта в области финансовых коммуникаций и экономиста Андрея Лободы, вероятность новой раздачи денег для пенсионеров очень высока. При этом в этот раз материальная помощь может составить уже 15 тысяч рублей.

«О такой выплате Владимир Путин может объявить в декабре. Это будет очень хорошим сигналом обществу, что есть поводы радоваться и после выборов в Госдуму», – отметил он.

Замруководителя «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что повторная выплата пенсионерам может осуществиться ближе к Новому году. Таким образом, президент может сделать пожилым гражданам новогодний подарок.

«Выплата снова охватит всех пенсионеров, в том числе и работающих. Ведь индексацию пенсий им так и не вернули», – добавила она.

Напомним, что многие пенсионеры ждали повторения сентябрьской выплаты ко Дню пожилых людей в октябре. В Сети появилась петиция, авторы которой просили Путина еще об одной выплате. Обращение подписали почти 150 тысяч человек.

Ранее «Толк» сообщал, что работникам бийской компании выплатили долг по зарплате в 1,6 млн рублей. Сотрудники не получали зарплату на протяжении девяти месяцев. Следователи возбудили уголовное дело. После вмешательства прокуратуры директор компании выплатил деньги.

ТОЛК