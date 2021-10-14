Горняк22: В Сети завидуют жизни новой звезды TikTok – еноту Теме

Енот Тема Фото: instagram.com/raccoon.tema

Вес популярного енота недавно достиг 20 кг, и его пришлось посадить на диету. Только сам Тема категорически против занятий спортом

Видео с пухленьким енотом Темой о его повседневной жизни набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков в TikTok. Об этом сообщат Еsquire.

Хозяева Темы записывают ролики о том, как он моется в душе, купается в бассейне, путешествует на поездах по нашей стране, убирается в комнате, ходит на прогулку и ползает по дому. День милого енота начинается в обед. После сна он сразу же приступает к поеданию каши и индейки, а вечером домашнему любимцу делают массаж лапок, и Тема снова идет спать.

Недавно енота посадили на диету, потому что его вес достиг 20 кг. Теме стали уменьшать порцию, но заниматься спортом он не хочет. На одном из последних видео животное на животе ползет к своей миске.

@raccoon.tema Суббота у Темы на расслабоне ##начиле ##начиленараслабоне ##енот ##питомцы ##енотик ♬ Как Джиган – ZAPRAVKA

В Сети Теме дали прозвище «самый популярный енот России». На его аккаунт подписаны почти 1,5 млн пользователей, которые умиляются упитанности животного и его привычкам. А суммарное число лайков – 27 млн.

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