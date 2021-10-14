Горняк22: Кому и насколько повысят зарплату в Алтайском крае в 2022 году

Депутаты неохотно поспорили и приняли бюджет Барнаула

Зарплаты точно вырастут у бюджетников и тех, кто получает их в размере минимального размера оплаты труда. Власти призывают коммерческие структуры тоже не отставать

Почти 37 млрд рублей потратят в следующем году на зарплаты бюджетникам в Алтайском крае, рассказал 13 октября на онлайн-конференции министр финансов региона Данил Ситников. Эта сумма на 13% выше той, что значилась в первоначальном варианте на 2021 год (затем в течение года вносились поправки).

Представителям так называемых указных категорий: врачам, учителям, работникам культуры и т. д. – зарплаты повысят на беспрецедентные 15,9% (имеются в виду профессии, обозначенные в указах президента от 2012 года. – Прим. ред.).

«За ближайшую историю мы такого темпа еще не предлагали», – прокомментировал Ситников.

Средняя оплата труда у работников указных категорий в 2021 году прогнозно составит 27 443 рубля, план на 2022 год – 31,8 тысячи.

Всем остальным работникам бюджетной сферы зарплату в 2022 году традиционно проиндексируют с 1 октября на 4%.

Кроме того, рост произойдет и у тех, кто получает зарплату в размере МРОТ, она составит 13 617 рублей вместо 12 692 в этом году (+6,5%).

«Мы выступаем драйвером повышения размера оплаты труда в крае. Хотелось бы, чтобы и внебюджетный сектор ориентировался на эти цифры, и если не превышал их, то хотя бы не отставал. Чтобы сохранять конкурентную среду», – сказал Данил Ситников.

Размер средней зарплаты для работников внебюджетной сферы обычно определяется в трехстороннем соглашении между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей. Его подписывают в конце года.

По данным Алтайкрайстата (последние данные – на июль 2021 года), средняя номинальная зарплата в регионе за семь месяцев среди всех работников составила 31 489 рублей, что на 9,1% выше такого же периода прошлого года. А реальная оплата труда (то есть с учетом инфляции) выросла только на 2,2%.

Напомним, проект бюджета Алтайского края на следующий год депутаты краевого парламента рассмотрят в первом чтении 28 октября, во втором, окончательном, – в ноябре.

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