Горняк22: Что можно и ни в коем случае нельзя делать 14 октября на Покров

Первый снег Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки проводили различные свадебные обряды, гадали на любовь, а также наблюдали за изменением погоды

14 октября отмечается народно-христианский праздник «Покров». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 14 октября

На Руси в этот период начинались свадебные обряды: ухаживания, сватовство, свадьбы и венчания. Они продолжались вплоть до Рождественского поста.

Наши предки считали, что в этот день незамужние девушки обязательно ходили в храм, чтобы поставить свечу Богородице. Считалось, что так они раньше подруг встретят возлюбленного и выйдут замуж.

Парни, которые ухаживали за девушками в этот праздник, имели все шансы получить положительный ответ на предложение руки и сердца.

Если 14 октября во время свадьбы пойдет снег, то это сулило жениху и невесте большую удачу. Считалось, что их брак будет самым крепким и счастливым.

Свадьба, молодожены. Фото: Анна Меньшикова, «Толк»

В этот день незамужние девушки могли ускорить встречу с суженым. Для этого они на праздник покрывали голову платком. Наши предки верили, что это действие поможет вскоре встретить свою судьбу.

Считалось, что чем больше снега на Покров день, тем больше будет сыграно свадеб.

На Покров нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, сплетничать, ссориться с окружающими, занимать деньги, а также отказывать сватам.

Народные приметы 14 октября

Если на Покров тепло, то и зима будет теплой.

Утренние заморозки и холод весь день — к суровой зиме.

Западный и восточный ветер предвещают холодную зиму.

Если ветер дует с юга, то зима будет мягкой.

Ветер с севера — к обильным снегопадам.

Птицы отправились на зимовку после праздника — к теплой зиме.

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ТОЛК