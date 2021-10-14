Горняк22: Как трогательно поздравить с Покровом Пресвятой Боговорицы в стихах, прозе и смс
Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com
14 октября Русская православная церковь отмечает один из великих праздников – Покров. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Покровом Богородицы в стихах
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить, не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
Пусть Покрова вам дарит любовь,
Укрывает от зла и ненастья,
И одарит ваш дом лишь добром,
И всем тем, что относится к счастью.
Хоть Покрова и зиму несет,
Пусть в сердцах ваших солнышко светит,
Чтоб заботы все стали не в счет,
Жизнь была только в красочном цвете!
Поздравления с Покровом Богородицы в прозе
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!
В светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем мира в душе, добрых помыслов, благородных поступков. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, пусть она помогает вам в богоугодных начинаниях. С праздником вас!
Храм. Церковь. Православие Фото: Фото: pixabay.com
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой, долгой, благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлет тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.
Поздравления с Покровом Богородицы в смс
С Покровом всех сегодня поздравляю!
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла!
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.
Желаю каждому сегодня
Быть под Покровом Пресвятым,
Чтоб Богородица спасала,
И чтоб на все хватало сил.
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