ГОРНЯК22 14.10.2021
Общество

Горняк22: Всемирный день зрения 2021: история и интересные факты

Горняк22
7 часов Ago

Девушка. Карие Глаза. Шарф Фото: pixabay.com

Ежегодно во второй четверг октября отмечают Всемирный день зрения. Рассказываем об истории праздника, а также делимся подборкой самых интересных фактов

История Всемирного дня зрения

Всемирный день зрения в 2021 году отмечают 14 октября.

Праздник утвердила Всемирная организация здравоохранения в 2000 году. Это сделали для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей, которые имеют плохое зрение. Об этом пишет портал calend.ru.

Каждый год Дню зрения дается уникальный девиз. В 2021 году он звучит так: «Любите свои глаза».

Зрение. Офтальмология1 Зрение. Офтальмология Фото: телеканал «Толк»

Интересные факты о зрении

  • Глаза людей способны различать примерно 500 оттенков серого цвета.
  • Каждый глаз имеет 107 млн светочувствительных клеток.
  • Зрачки способны расширяться на 50%, когда человек смотрит на кого, к кому испытывает сильную симпатию.
  • Хирурги на операциях в качестве донорского материала применяют роговицу акул, так как она похожа на роговицу глаз человека.
  • Доказано, что каждый 12-й мужчина – дальтоник.
  • У младенцев не вырабатываются слезы до 6-8 недель.
  • За всю жизнь человек в среднем видит около 24 млн различных изображений.
  • Радужная оболочка глаза имеет 256 уникальных характеристик. Именно по этой причине сканирование сетчатки глаза используют в целях безопасности.
  • Человек моргает в среднем 17 раз в минуту, 14 280 раз в день и 5,2 миллиона раз в год.
  • Некоторые люди рождаются с глазами разных цветов. Это явление называется гетерохромией.

Источник

ТОЛК

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