Горняк22: Соцсети: в Барнауле автомобиль сбил ребенка на зебре

Место происшествия Фото: "В курсе 22"

На кадрах с места происшествия видно, что в результате удара мальчик отлетел от автомобиля и оставался лежать неподвижно. Его забрала скорая помощь

В Барнауле легковой автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

ДТП произошло днем 12 октября на улице Сергея Ускова.

По словам очевидцев, школьник на вид восьми лет с рюкзаком переходил дорогу по регулируемой зебре, однако на какой сигнал светофора – пока не известно.

Пострадавшего госпитализировали, о его состоянии не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что под Барнаулом автомобилистка насмерть сбила мужчину и скрылась с места ДТП.

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