Горняк22: Задержан управделами губернатора Алтайского края Андрей Степанов

Андрей Степанов Фото: udg.alregn.ru

В региональном правительстве журналистам не подтвердили, но и не опровергли эти сведения. Подробности возможного интереса силовиков к чиновнику выясняются

В Алтайском крае силовики задержали руководителя управделами губернатора и правительства региона Андрея Степанова. Информацию об этом «Толку» подтвердили в управлении регионального УФСБ.

По имеющимся сведениям, задержание Степанова прошло утром 12 октября у него в доме. Предполагается, что в сейчас в отношении чиновника проводят оперативные мероприятия.

Глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Негреев в разговоре с ИА «Банкфакс» не опроверг эту информацию, отметив, что пока не готов ее комментировать.

Подробности вероятного интереса правоохранителей к управделами пока не известны.

56-летний Степанов – уроженец Барнаула. Имеет два высших образования. Долгие годы работал в строительной отрасли – был мастером в тресте, начальником отдела в «Алтайагрожилстрое». В 90-х принимал участие в создании крупных краевых объектов социально-культурного назначения. На гражданскую службу перешел в 2002 году. На должность управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края назначен 1 ноября 2018 года.

Чиновник сменил на посту Алексея Белобородова, которого осудили за растрату и получение взятки. Последний вышел на свободу в феврале 2021 года.

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