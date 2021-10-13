Горняк22: В Алтайском крае врач перевела мошенникам миллион рублей

Банковская карта. Денежный перевод Фото: pixabay.com

Злоумышленники убедили жертву, что на ее имя в нескольких банках неизвестные якобы одобрили заявки на кредиты, и деньги нужно обезопасить

В Алтайском крае женщина-врач перевела более миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, жительнице Новоалтайска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником отдела безопасности банка. Мужчина сообщил, что на женщину якобы оформили кредит на 750 тысяч рублей, и чтобы обезопасить средства ей нужно перенаправить деньги в банк-партнер.

Врач выполнила «инструкции» и лишилась денег.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, злоумышленников ищут.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жительница Алтая «под гипнозом» сдала авто в ломбард и лишилась 1,3 млн рублей.

ТОЛК