Горняк22: В Сети появилось видео смертельной драки школьников в Дагестане

Нож Фото: pixabay.com

Стало известно, что оба школьника учились в девятом классе. Подозреваемый некоторое время учился дома, так как считался сложным подростком

В Махачкале ученик школы №51 напал с ножом на своего 15-летнего одноклассника. Пострадавший скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 11 октября подростки подрались на школьном дворе. Один из подростков ударил ножом второго. Школьник получил несовместимое с жизнью ранение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Кроме того, против директора школы, его заместителя и охранной фирмы также возбудили уголовные дела.

Сам подозреваемый заявил, что находился в состоянии аффекта, и после удара сразу направился к директору. Убивать подростка, по его словам, он якобы не хотел. В Сети опубликовали видео драки между школьниками.

Уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова рассказала, что зарезавший одноклассника был сложным подростком. Он очень плохо учился. При этом никакой психологической помощи он и его родители так и не получили, сообщает РИА Новости.

Ранее в Новосибирске школьник проткнул однокласснице глаз линейкой. По словам мамы школьницы, ее дочь травили несколько лет, а педагоги никак не пытались помочь и предлагали перейти на домашнее обучение. Сейчас девочке предстоит еще одна операция на глазу. Один глаз полностью потерял способность видеть.

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